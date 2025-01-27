أكد الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو مخاطبا الرئيس الأمريكى دونالد ترمب أن «حصاركم لا يخيفنا وبلادنا مفتوحة للجميع»، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مشيراً إلى أن لدى بلاده أكثر من 15 ألف مقيم أمريكي غير نظامي بموجب القوانين الكولومبية، وأن عليهم تسوية وضع إقامتهم في البلاد.

وأعلن بيترو عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى البلاد، إذ كتب على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه وجه وزير التجارة الخارجية بزيادة الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25%

وأضاف أن "الوزارة يجب أن تساعد في توجيه صادراتنا إلى العالم كله، غير الولايات المتحدة، ويجب توسيع صادراتنا، وأدعو كافة المجتمعات الكولومبية في الخارج إلى تسويق منتجاتنا".

وأبان أن "منتجات أمريكا الشمالية التي سترتفع أسعارها داخل اقتصادنا الوطني يجب إحلالها بالمنتجات الوطنية، والحكومة ستساعد في تحقيق هذا الغرض".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفض البلد الواقع بأمريكا الجنوبية استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم في إطار حملة ترمب على الهجرة، وقال ترمب إن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو يعرض الأمن القومى الأمريكي للخطر موجها إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية.

وشملت الإجراءات الأمريكية رسوما جمركية طارئة على كولومبيا بنسبة 25% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، على أن تزيد النسبة إلى 50% في غضون أسبوع واحد.

وضمت الإجراءات حظر السفر وإلغاء التأشيرات للمسؤولين الحكوميين الكولومبيين، وفرض عقوبات طارئة على الخزانة والمصارف والقطاع المالي بشكل كامل، وتعزيز عمليات التفتيش الحدودية للمواطنين الكولومبيين.

وكتب ترمب فى منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعى: «هذه الإجراءات ليست سوى البداية، لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين دفعت بهم إلى الولايات المتحدة».

فيما ندد الرئيس الكولومبى بهذه الممارسة، مشيرا إلى أنها تعامل المهاجرين مثل المجرمين. وأوضح في منشور على إكس أن كولومبيا سترحب بالمهاجرين المرحلين إلى وطنهم على متن طائرات مدنية وأنهم يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام.