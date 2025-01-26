بعد توقف دام 10 سنوات أطلقت، اليوم (الأحد)، وزارة النقل اليمنية أول رحلة جوية مباشرة بين مطار الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، ومطار القاهرة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن فرج البحسني خلال تدشينه الرحلة، إن استئناف هذه الرحلات يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين اليمن ومصر، وتعزيز خدمات النقل الجوي، وتوفير خيارات ميسّرة للمسافرين، مؤكداً أهمية استمرارية هذه الرحلات لما لها من أثر إيجابي على حركة النقل والتواصل الإنساني والتجاري.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حميد أن مطار الريان الدولي يعد ثالث أكبر مطارات اليمن، يستعيد مكانته اليوم بعد تدشين استئناف الرحلات الجوية بينه ومطار القاهرة بدرجة كبيرة، مبيناً أن الرحلات الدولية أصبحت تشمل (الريان دبي - الريان جدة - الريان القاهرة).

وأُغلق مطار الريان عام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا لمدة عام، وظل مغلقاً لسنوات بعد طرد عناصر التنظيم من المدينة في أبريل 2016، وبدأت الرحلات الجوية الخارجية في الإقلاع والهبوط في المطار مطلع فبراير 2023.