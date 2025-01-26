أعلن مسؤولان في الكونغو الديموقراطية اليوم (الأحد) أن الوصول إلى مطار جوما شرق البلاد غير ممكن بعد أن ألغيت بعض الرحلات مع تقدم متمردين في المدينة، الذين أعلنوا في وقت سابق أن المجال الجوي لجوما مغلق حالياً.

وتتجه الأزمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى مزيد من التوتر، بعد أن دعت وزارة الخارجية في كينشاسا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في شرقي البلاد.

وكانت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا قالت أمس إن 9 من جنودها قتلوا في شرق الكونغو في معارك شارك فيها الجيش الكونغولي وقوات حفظ السلام لوقف تقدم مقاتلي حركة «إم 23» نحو مدينة جوما، مبينة أن قتالاً عنيفاً استمر يومين أسفر عن مقتل الجنود لكن القوات تمكنت من صد هجوم الحركة.

في الوقت ذاته، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 400 ألف شخص نزحوا من شمال وجنوب كيفو إثر المعارك الدائرة بين حركة «إم 23» وحلفائها من جهة والجيش الكونغولي والقوات المساندة له من جهة أخرى، مبينة أن البقاء في مدينة جوما بات غير ممكن، وهناك عدد من المدنيين عبروا الحدود إلى داخل الأراضي الرواندية بعدما أقدمت السلطات على قطع التيار الكهربائي وخدمات الاتصال والإنترنت عن المدينة.

وكان زعيم حركة «إم 23» برتراند بيسيموا قال إن قواته باتت تسيطر على جميع المواقع الدفاعية في مدينة جوما، موضحاً أن الوحدات المتبقية من الجيش الكونغولي داخل المدينة لم تعد قادرة على الدفاع عنها على حد زعمه.