وجه الادعاء في كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد)، اتهاماً رسمياً للرئيس المعزول يون سوك يول بقيادة عصيان في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك بعد أن أوصى تحقيق في مكافحة الفساد الأسبوع الماضي بتوجيه الاتهام رسمياً ليون، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.واعتقل الرئيس المعزول منتصف الشهر الجاري خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل استدعاءات عدة للتحقيق معه، أودع يون السجن بعد موافقة محكمة في سول يوم 20 يناير الجاري على مذكرة توقيف صدرت بحقه في وقت سابق رغم أنه لا يزال رئيساً للجمهورية بعد منح المحكمة الدستورية مهلة حتى يونيو القادم لاتخاذ قرار بشأنه، وإذا ما أكدت عزله فسيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، خصوصاً بعد تولى رئيس الوزراء هان داك سو مهمات رئيس الجمهورية بالوكالة.وتحوّل يول من موقوف مؤقتاً إلى مشتبه فيه جنائياً يواجه لائحة اتهام ومحاكمة ووضع في زنزانة انفرادية مساحتها 12 متراً مربعاً في سجن أويوانغ، وفقاً للمفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.