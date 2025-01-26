أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استهداف المستشفى السعودي بالفاشر، واصفاً إياه بالانتهاك الجديد والسافر للقانون الدولي والإنساني في السودان، والذي أودى بكل أسف بحياة مدنيين أبرياء، معرباً عن إدانته أيضاً للإحراق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.

وقال أبو الغيط: أصبح استهداف المنشآت المدنية الحيوية في البلاد ممنهجاً وهدفه تعقيد الأوضاع الاقتصادية المتردية وتعميق معاناة السودانيين.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي أن الجامعة العربية تذكر بضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني الموقع في مايو 2023، الذي طالب باحترام وحماية كافة المرافق العامة، والمستشفيات، ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.