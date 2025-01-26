فيما لا تزال إسرائيل تربط تنفيذ بند عودة النازحين إلى شمال القطاع بتسليم الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت القادم، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم (الأحد)، من الاقتراب من نتساريم في ظل وجود الاحتلال.

وقال المكتب الاحتلال لم يفِ بالتزاماته، وما زلنا ننتظر انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين منذ الثامنة صباحاً، فيما أكدت حماس في بيان أنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين إلى الشمال، الذي يمثل مخالفة وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت في بيان الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود رغم إبلاغنا الوسطاء أنها على قيد الحياة وأننا نضمن الإفراج عنها، محملة الاحتلال مسؤولية تعطيل الاتفاق.

وينتظر عشرات آلاف الفلسطينيين وسط قطاع غزة أن يسمح جيش الاحتلال لهم بالعودة إلى أرضهم في شمال القطاع وفق ما تنص عليه بنود وقف إطلاق النار، غير أن الاتفاق الذي يدخل أسبوعه الثاني يواجه عراقيل بعد ربط إسرائيل الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود بالسماح بعودة النازحين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء أنها لن تفتح محور نتساريم حتى إطلاق أربيل يهود، في ظل تواصل الاتصالات بين الوسطاء لتجاوز هذه المشكلة.

من جهة أخرى، علق عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم على فكرة الرئيس الأمريكي نقل سكان القطاع إلى مصر والأردن قائلاً: «شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع».

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد دانت هذا المقترح، معتبرة أنه يشجع على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.