أفشلت الأجهزة الأمنية المغربية، اليوم (الأحد)، هجوماً إرهابياً لتنظيم داعش، وألقت القبض على عناصر الخلية المكونة من 4 أشخاص منهم 3 أشقاء.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية (MAP) أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم (الأحد)، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك كان في مرحلة التحضير للتنفيذ المادي لعمليات تفجيرية.

ونقلت الوكالة عن بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إجراءات التدخل والاقتحام التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبتعاون ميداني مع عناصر الفرقة الجوية والمركز القضائي للدرك الملكي، قد أسفرت عن توقيف أربعة عناصر متطرفة، من ضمنهم ثلاثة أشقاء، يرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وتراوح أعمارهم بين (26 و35عاماً) وكانوا ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد.

وأشار المكتب إلى أن العملية الأمنية تم تنفيذها في مكانين مختلفين، عبارة عن منزلين سكنيين يوجدان بكل من تجزئة العمران وتجزئة الأمل بحي الوحدة بمنطقة حد السوالم، عثرت على أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومجموعة كبيرة من القنينات تضم سوائل ومساحيق كيميائية، وأكياس تضم كمية كبيرة من أسمدة كيمائية، ومادة الكبريت ومسحوق الفحم، وأملاح ومواد مشبوهة، إضافة لأسلاك كهربائية ومعدات للتلحيم وأشرطة لاصقة، يشتبه في تسخيرها لتحضير وصناعة المتفجرات، التي تم وضعها رهن إشارة خبراء الشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.

وذكر أن العملية جاءت بعد رصد فيديو يعلن فيه الأشخاص الموقوفون البيعة والولاء لتنظيم «داعش» الإرهابي، مع التعهد بارتكاب أعمال إرهابية وشيكة، مبينة أنه بعد التعقب تبين أن المشتبهين ارتادوا أربعة محلات لبيع العقاقير بمنطقة حد السوالم، اقتنوا منها مواد كيميائية أولية تدخل في صناعة المتفجرات، قبل أن يعمدوا لتخزينها بمنزل أحدهم وتحضيرها للقيام بعمليات تجريبية لصناعة الأجسام المتفجرة.