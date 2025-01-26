توعد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، بالقضاء على المتمردين في كل أنحاء البلاد قريباً، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في المعركة.وقال البرهان، عقب وصوله برفقة مساعده ياسر العطاء ورئيس جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم، مقر سلاح الإشارة بالخرطوم بحري والقيادة العامة للقوات المسلحة: «إن الانتصارات التي تحققت أخيراً في مختلف المحاور ما كان لها أن تحدث لولا التفاف الشعب حول قواته المسلحة»، موضحاً أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها وستمضي بعزيمة نحو القضاء على التمرد في كل السودان.وأشار إلى أنه لا تفاوض ولا صلح مع قوات الدعم السريع، معلناً إغلاق الباب أمام عودة الذين وقفوا مع التمرد، في إشارة إلى المساندين لقوات الدعم.وزار البرهان مصفاة الجيلي لتكرير البترول في الخرطوم التي أعلن الجيش السيطرة عليها أمس، وتعهد بإعادة إعمار ما دُمر خلال الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.من جهة أخرى، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم مقتل نحو 70 شخصاً في هجوم على المستشفى السعودي الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة الفاشر المحاصرة في السودان، موضحاً أن الهجوم تسبب أيضاً في إصابة 19 بين المرضى والمرافقين، خصوصاً أن الهجوم جاء في وقت كان المستشفى مكتظاً بالمرضى الذين يتلقون الرعاية في وقت الهجوم.ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى وقف جميع الهجمات على (قطاع) الرعاية الصحية في السودان، وإتاحة الفرصة الكاملة لإصلاح المرافق المتضررة على وجه السرعة.