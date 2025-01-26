أوقفت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا شخصا شارك منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات للرئيس دونالد ترمب. وبحسب الشرطة في ويست بالم بيتش فإن الشخص يدعى شانون ديبارارا أتكينز (46 عاماً).وذكرت الشرطة أن الشخص نشر تهديدات بقتل أو تنفيذ هجوم مسلح أو عمل إرهابي يستهدف الرئيس ترمب، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تلقى بلاغاً بذلك.وأشارت الشرطة إلى أنه أثناء توقيفه في عملية تفتيش مروري عثر بحوزته على مادة الكوكايين، مبينة أن التحقيقات بينت أن الرجل يعيش على بعد كيلومترات من منتجع مارالاغو الخاص بترمب لكنه لم يتم العثور على أي مؤشر يفيد بأنه حاول الوصول إلى المنتجع.وذكرت الشرطة أنه وجهت إلى أتكينز تهمة حيازة المخدرات. وجاء البلاغ بعد يوم واحد من اعتقال عشريني نشر مقطعا على حسابه في منصة تيك توك يهدد فيه باغتيال ترمب وتغيير السياسة بالقوة.