بعد إعلان وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق في جنوب لبنان، أعلن الرئيس جوزيف عون اليوم (الأحد)، أنه يتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوق وكرامة أهل الجنوب، مؤكداً أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة.وخاطب عون في منشورات على حسابه بـ«إكس» سكان لبنان الذين بدأ بعضهم بالعودة لمنازلهم في جنوب البلاد: «أدعو أهلنا في الجنوب إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة».في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مدني وإصابة 17 آخرين بنيران إسرائيلية في بلدتي حولا وكفر كلا الحدوديتين في جنوب لبنان عندما حاول السكان العودة إلى منازلهم في المنطقة الحدودية حيث بقيت القوات الإسرائيلية رغم انقضاء مهلة انسحابها.وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اعتقل شابين في بلدة حولا الجنوبية، واقتادهما إلى جهة مجهولة، موضحة أن عددا من السكان النازحين حاولوا الدخول إلى بلدة الطيبة رغم منعهم من قبل الجيش اللبناني، كما توجه الأهالي إلى قريتي عيتا الشعب والخيام لكن جيش الاحتلال منعهم وسط تعزيزات وصلت إلى مدخل القريتين.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيره لسكان عشرات القرى اللبنانية قرب الحدود من العودة إليها، وذلك بعد انتهاء المهلة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والتي كان من المقرر أن يترافق انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) لكن إسرائيل رفضت الانسحاب وفقاً للاتفاق زاعمة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق بشكل كامل.