أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن اليوم (السبت) إتلاف 1256 لغماً وقذيفة غير منفجرة في منطقة دوفس بمحافظة أبين منها 224 قذيفة غير منفجرة، و709 فيوزات متنوعة، و111 سهماً خارقاً للدروع غير منفجر، و208 طلقات متنوعة، إضافة إلى 4 ألغام مضادة للمدرعات، ضمن جهود المشروع لتطهير المناطق المتأثرة وضمان سلامة المدنيين.

وأوضح قائد فريق المهمات الخاصة بمشروع «مسام» في عدن، المهندس منذر قاسم، أن هذه المواد تم جمعها من مناطق وقرى في محافظات أبين، ولحج، وعدن خلال ديسمبر الماضي، استجابة لبلاغات السكان والجهات الحكومية، مبيناً أن الألغام ومخلفات الحرب التي تم تدميرها كانت تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين، وتسببت في تعطيل الأنشطة الزراعية، وشكلت خطراً على الطرقات والأسواق المحلية.

وكانت منطقة البساتين بمديرية دار سعد بمحافظة عدن قد شهدت انفجاراً في مجمع للخردة الأسبوع الماضي، أسفر عن وفاة رجل وإصابة 10 آخرين بإصابات راوحت بين بتر الأطراف السفلية والعلوية، وبحسب التقارير الأمنية فإن سبب الانفجار يعود إلى قذيفة غير منفجرة تعرضت للضرب من قبل العمال.

وتبرز جهود مشروع «مسام» في ظل تزايد مخاطر مخلفات الحرب بشكل مخيف ومقلق، ما دفع المشروع وفرقه إلى مضاعفة الجهود والعمل على مساعدة الشعب اليمني في التخلص من كل التحديات التي تواجههم وتأمين حياتهم بشكل أفضل، ما يسهل عليهم التنقل في الطرقات والمزارع، وحماية الأطفال الذين غالباً ما يكونون ضحايا لهذه الألغام التي يعتقدون أنها ألعاب يمكن العبث بها، لتتحول إلى مأساة.

ويؤدي مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن دوراً حيوياً في التخلص من القذائف غير المنفجرة، وحماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين، والحد من تكرار مثل هذه الحوادث المدمرة، وتنفيذ ندوات ومبادرات توعية للأطفال في المدارس والمجتمع بمخاطر هذه الألغام وضرورة تجنبها.