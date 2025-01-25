اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم (السبت) منزل الأسير المحرر ضمن صفقة الأسرى أشرف زغير في منطقة كفر عقب شمالي القدس، بعد ساعات من وصوله إليه، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه أمير زغير.وأوضح موقع «إسرائيل هيوم» أن قوات أمنية إسرائيلية وصلت إلى منزل عائلة أشرف زغير وحذرت أهله من إبداء مظاهر الفرحة، كما نشر الموقع لحظة الاقتحام.وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمير زغير شقيق الأسير المحرر أشرف زغير بعد دهم منزلهما بكفر عقب شمالي القدس، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلاً أصيب بالرصاص الحي بمحيط منزل الأسير المحرر زغير.وفي منطقة الخليل بالضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي موقع استقبال الأسير صهيب الفقيه جنوب دوار الخليل، كما اقتحمت منزل الأسير المحرر أيمن محمد علي في قرية جورة الشمعة جنوبي بيت لحم.وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جيش الاحتلال ذهب إلى منازل الأسرى الفلسطينيين المحررين بالضفة الغربية، وأجرى تحقيقات مع عائلات الأسرى المحررين.وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قراوة بني زيد واعتدت على الشبان خلال استقبال الأسير المحرر بصفقة الأسرى اليوم سعيد ناصر عرار.في الوقت ذاته، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً وأصابت اثنين آخرين بينهم طفلة في شارع صلاح الدين، جنوب وادي غزة، وبحسب التلفزيون الفلسطيني فإن قوات الاحتلال أطلقت النيران صوب المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم جنوب وادي غزة في شارع صلاح الدين.