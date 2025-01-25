على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (السبت)، الحكومة الليبية بتوقيف آمِر الشرطة القضائية الذي طردته إيطاليا هذا الأسبوع.وأكدت البعثة في بيان انزعاجها من خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق أسامة نجيم التي تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، مشددة على ضرورة اعتقال نجيم بعد إعادته إلى ليبيا وبدء التحقيق في هذه الجرائم، بهدف ضمان المساءلة الكاملة أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.وكانت إيطاليا قد طردت الخميس آمِر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا المُلاحَق من المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن المحكمة أمرت بالإفراج عنه وأنه شخص خطير.وأشار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إلى أن الإجراءات العادية لاعتقال شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعها، ما دفع محكمة الاستئناف في روما المختصة في هذه الحالات إلى إصدار أمر بالإفراج عنه، مبيناً أن نجيم أُعيد إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة، بعد صدور قرار بالطرد بسبب خطورة الشخص.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أكدت أن نجيم قام بسلوك غير أخلاقي ودعم جماعات مسلحة، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه.