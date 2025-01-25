أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق مخرجات الاتفاق حفاظاً على الاستقرار في الجنوب، وعلى وقف انتهاكاتها المتتالية، لاسيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن ماكرون أبلغ نظيره اللبناني العماد جوزيف عون في اتصال هاتفي، أنه يجري اتصالات للإبقاء على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذه، موضحة أن الرئيس عون يواصل اتصالاته ومشاوراته الكثيفة لمواكبة الأوضاع في الجنوب، في ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الإسرائيلية الخطيرة.

وأشارت إلى أن الرئيس عون بحث الجهود المبذولة لضبط التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإجراءات الواجب اعتمادها لنزع فتيل التفجير.