أخفق المشرعون اليونانيون اليوم (السبت) في انتخاب رئيس جديد في الجولة الأولى من التصويت، ومن المقرر إجراء تصويت ثان في 31 يناير، لكن من المتوقع أيضاً ألّا يحسم الاختيار.وفشل قسطنطين تاسولاس، مرشح رئيس الوزراء لمنصب رئيس الجمهورية اليونانية، في الحصول على الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات في الجولة الأولى من التصويت التي أجراها البرلمان، رغم أن حكومة يمين الوسط تسيطر على 156 مقعداً.وكان يلزم حصول أحد المرشحين الذين دفعت بهم الأحزاب السياسية على أغلبية 200 صوت في البرلمان المؤلف من 300 مقعد لتولي المنصب الشرفي إلى حد كبير، وتنخفض الأغلبية المطلوبة بعد جولتين إلى 180 صوتاً ثم إلى 151 صوتاً. ويكون من المطلوب أغلبية بسيطة من الحاضرين في الجولة الأخيرة من التصويت.