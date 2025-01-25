أكدت وسائل إعلام مصرية، اليوم (السبت)، وصول 70 أسيراً فلسطينياً مبعداً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية إلى الأراضي المصرية، عقب إطلاق إسرائيل سراحهم ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» أن الأسرى المحررين وصلوا إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومنه إلى معبر رفح، وجرى استقبالهم من السلطات المصرية. مبينة أنه تم نقل الأسرى الفلسطينيين المحررين والمُبعدين من قِبل إسرائيل إلى مستشفيات مصرية لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات نشرتها القناة لترجل بعض الأسرى من حافلتين موجودتين على الجهة المصرية من معبر رفح الحدودي وهم في فرحة كبيرة ويشيرون بعلامات النصر، وقال أحدهم أنه شعور لا يوصف.

يذكر أن بعض الأسرى المفرج عنهم المحكومين بالمؤبد من قبل إسرائيل ظلوا في السجن لأكثر من 40 سنة، لكن الاتفاق قضى بإبعادهم من بلادهم.

من جانبه قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحرّرين أمين شومان إن هؤلاء الأسرى المفرج عنهم، الذين وصلوا إلى مصر سيختارون بعد ذلك ما بين الجزائر أو تركيا أو تونس، لكن مصادر أخرى ترجح أن يذهب الغالبية إلى تركيا.

وذكرت مصادر مصرية أن بعض المبعدين من الأسرى سيغادرون مصر خلال 72 ساعة بعد التنسيق مع الدول المستضيفة، وسيتم تسليمهم وثائق رسمية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني لتسهل دخولهم إلى الدول الأخرى التي ستستضيفهم، وسيتم استكمال علاجهم هناك.

وكانت 3 حافلات تقلّ 114 أسيراً فلسطينياً محرراً قد وصلت إلى مدينة رام الله، كما وصل 16 أسيراً ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة، و70 جرى إبعادهم إلى خارج فلسطين.

يذكر أن ضمن الأسرى، الذين جرى الإفراج عنهم اليوم في إطار الصفقة، 121 محكوماً بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية.