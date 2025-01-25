وسط توقعات صحفيين وخبراء أمريكيين بتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحلفائه بالتحرك لإجراء تعديل في نص الدستور الأمريكي حول الفترة الرئاسية، كشفت وسائل إعلام أمريكية مبادرة قدمها النائب الجمهوري آندي أوجلز لتعديل الدستور تهدف للسماح للرئيس دونالد ترمب أو أي رئيس آخر مستقبلاً بتولي فترة ولاية ثالثة شريطة أن لا تكون فتراته متلاحقة، بحسب موقع «أكسيوس».

وأوضح أوجلز، وهو نائب عن ولاية تينيسي، في بيان أن مشروع التعديل يشدد على أنه «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 مرات، ولا يجوز انتخابه لأي فترة إضافية بعد انتخابه لفترتي ولاية متتاليتين»، مع أن الدستور نص تعديل الثانية والعشرين (الحالي) يؤكد أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين.

وقال النائب الجمهوري: «إن التعديل سيسمح للرئيس ترمب بالخدمة لفترة ثالثة، مما يضمن الحفاظ على القيادة الجريئة التي تحتاجها أمتنا»، مضيفاً: «ترمب أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس تدهور أمتنا واستعادة عظمتها، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف».

وكانت مجلة «نيوزويك» الأمريكية قالت إن التعديل ينص على منع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة إذا تم انتخابه لفترتين متتاليتين، مما يمنع أياً من الرؤساء السابقين بيل كلينتون أو جورج دبليو بوش أو غيرهما من الترشح لولاية ثالثة إذا حدث التعديل.

وكان النائب الديموقراطي عن نيويورك دان جولدمان قدم قبل شهرين إلى مجلس النواب مشروع تعديل يؤكد أنه يجب أن ينطبق على جميع الرؤساء، بما في ذلك ترمب البالغ من العمر 78 عاماً، مبيناً أن الهدف هو التأكيد على مبدأ التناوب.

غير أن ترمب قال لمجلة «تايم» في وقت سابق إنه لن يؤيد تغيير التعديل على الإطلاق، لكن صحفيين مقربين منه أكدوا نهاية العام الماضي أن ترمب وحلفاءه سيحولون انتباههم قريباً إلى التعديل الثاني والعشرين.

وبدأ تقليد الرئاسة لفترتين في الولايات المتحدة منذ جورج واشنطن الذي يعد أول رئيس لأمريكا، والذي اختار طواعية عدم الترشح لفترة ثالثة بعد انتهاء فترته الثانية عام 1797، وكان مثالاً قوياً على الالتزام بالديموقراطية وتجنب الاستبداد، ولذا يجب على ولاية الرئيس أن تكون محدودة ومتناوبة، وقد عزز هذا التقليد الرئيس الثالث لأمريكا توماس جيفرسون بمدحه لفكرة الفترتين واعتبرها ضمانة ضد تركز السلطة في يد شخص واحد لفترة طويلة، وظل هذا التقليد قائماً حتى اليوم ليتجاوز أكثر من 140 عاماً، مع أن الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت كسره في فترة استثنائية من التاريخ الأمريكي خلال الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية، وأعيد انتخابه 4 مرات (1933-1945)، الذي توفي بعد 83 يوماً من بداية فترته الرابعة في عام 1945، مما أثار جدلاً واسعاً بشأن طول مدة بقاء الرئيس في المنصب ودفع الكونغرس إلى تمرير التعديل الثاني والعشرين في عام 1947، الذي أصبح قانوناً بعد التصديق عليه في عام 1951. وبهذا، أصبح التقليد الذي بدأه واشنطن قانوناً دستورياً، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمبدأ تداول السلطة وفصلها عن أي شخص مهما كانت الظروف.