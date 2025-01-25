دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، حلفاءه إلى العمل على تحديد صيغة لأي محادثات سلام قادمة مع روسيا، مؤكداً أنّه يجب إشراك كييف؛ بهدف إجراء مفاوضات ناجحة.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف: «الاتصالات يمكن أن تكون بأشكال مختلفة، وأعتقد أننا يجب أنه نركّز اليوم على كيفية التوصّل إلى سلام عادل»، لافتاً إلى أن أي محادثات من دون تمثيل بلاده لن تحقّق نتائج حقيقية.

ودعا الرئيس الأوكراني لنشر قوات أوروبية لا يقل عددها عن 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع روسيا.

وكانت أوكرانيا رفضت، أمس، أي مفاوضات سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب في غياب كييف وأوروبا، وذلك على لسان رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، جاء ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على روسيا؛ بسبب حرب أوكرانيا، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب التي وصفها بـ«السخيفة».