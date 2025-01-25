كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال ستفرج عن أقدم معتقل فلسطيني في سجونها وهو «محمد طوس»، ضمن الدفعة التي سيتم إطلاق سراحها، اليوم (السبت). وأفاد أن طوس 69 عاماً معتقل منذ عام 1985 وينتمي إلى حركة فتح، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأمضى 40 عاماً بشكل متواصل في السجون الإسرائيلية، وسيكون ضمن المعتقلين الذين سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.ومن المنتظر أن تطلق تل أبيب سراح 200 معتقل فلسطيني في سجونها مقابل 4 أسيرات إسرائيليات، ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية. وتتضمن قائمة المعتقلين 120 سجيناً يمضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.وسلّمت حماس، اليوم، 4 إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، على أن يتمّ الإفراج عن نحو 200 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم الإسرائيليات الأربع، وهن 4 مجندات تمّ إصعادهن قبل تسليمهن إلى الصليب الأحمر على منصة في إحدى ساحات مدينة غزة وسط تجمهر آلاف الأشخاص وانتشار لعناصر من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد. وأعلن في بيان وصول المحتجزات إلى الأراضي الإسرائيلية.يذكر أن هذه هي الدفعة الثانية من التبادل بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق، وشملت الدفعة الأولى 3 إسرائيليات مقابل نحو 90 معتقلاً فلسطينياً.