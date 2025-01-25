نجح الجيش السوداني في استعادة السيطرة على مصفاة الجيلي شمال الخرطوم بعد معارك مع قوات الدعم السريع استمرت أياماً عدة، بحسب ما أكد مصدر عسكري سوداني، اليوم (السبت).وتسبب القتال حول أكبر مصفاة للنفط في السودان باشتعال النيران في المجمع مترامي الأطراف، وفق ما كشفت بيانات أقمار صناعية ما أدى إلى انبعاث دخان أسود كثيف ملوث فوق العاصمة الخرطوم.وبث جنود للجيش السوداني صوراً تظهر توغلهم داخل مصفاة الجيلي والتصنيع الحربي ومكاتب جهاز الأمن، وقال الجيش في بيان، إنه تمكن من طرد قوات الدعم السريع من المصفاة.وتقع مصفاة الجيلي على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال الخرطوم، تعتبر المصفاة الرئيسية للنفط، وظلت تحت سيطرة الدعم السريع منذ نشوب الحرب في منتصف أبريل 2023.وشهدت الجيلي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الأيام الماضية، إذ سعت القوات السودانية للسيطرة على آخر معاقل الدعم السريع الذي كان يتحصن بمقر المصفاة.ونشر الإعلام العسكري بالجيش السوداني صوراً تظهر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في مدينة الجيلي.ويواصل الجيش السوداني تقدمه عسكرياً في بعض المناطق، إذ تمكن، أمس (الجمعة)، من فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة في الخرطوم منذ عام ونصف العام. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش فكت الحصار عن معسكر سلاح الإشارة، بعد معارك وسط الخرطوم بحري.وتركزت جبهات القتال بين الجيش وقوات الدعم في الأجزاء الشرقية من الخرطوم بحري، إلا أن قوات الجيش السوداني ركزت منذ أمس عمليات القصف على المناطق الغربية من المدينة.