سلَّمت الفصائل الفلسطينية، اليوم (السبت)، 4 محتجزات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل ساعات من الموعد المحدد، ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل .وقبيل تسلم المجندات انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس بميدان فلسطين وسط مدينة غزة، استعداداً لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات، وظهرت المجندات الأربع في بث مباشر وصعدن إلى منصة وسط الميدان بوجود عشرات المسلحين ولوحن بأيديهن التي كانت تحمل هدايا وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستسلمهن إلى القوات الإسرائيلية.بالمقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي تسلّمت المجندات الأربع المفرج عنهن داخل غزة، فيما أعلن مكتب الشهداء والأسرى التابع لحماس، القائمة الثانية من أسماء 200 من الأسرى المحررين وفقاً لاتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل والمقرر الإفراج عنهم، اليوم. وأضاف المكتب أن القائمة تضم أسماء 70 سجيناً من الأسرى المقرر إبعادهم إلى الخارج وفقاً للاتفاق.ونشرت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني من المقرر أن تفرج عنهم إسرائيل، ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.وقال مصدر مطلع إن حماس تسلمت من الوسطاء قائمة أسماء الأسرى المعدّلة الذين سيفرج عنهم ضمن تبادل الدفعة الثانية، وتشمل أسرى حركة الجهاد.وتشمل قائمة الأسرى المفرج عنهم التي تسلمتها حماس (200 أسير فلسطيني بينهم 120 أسيراً محكوماً بالمؤبد، وسيتم إبعاد 70 أسيراً خارج الأراضي الفلسطينية، و16 أو 17 أسيراً إلى غزة).