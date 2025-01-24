أعلنت الأمم المتحدة تعليق كل تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وأكدت أن هذا الإجراء سيظل قائما حتى إشعار آخر. وأفادت المنظمة الدولية بأنها لجأت إلى هذا الإجراء ردا على احتجاز الحوثي أمس (الخميس) عددا من الموظفين الدوليين العاملين في مناطق سيطرته. وشددت على ضرورة الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين.وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت في شهر سبتمبر من العام الماضي ٧٢ موظفا أمميا بينهم موظفون بمكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في صنعاء وموظفون سابقون في سفارات غربية ومنظمات مجتمع مدني.وزار المبعوث الأممي منتصف الشهر الجاري صنعاء للتفاوض مع جماعة الحوثي لإطلاق المختطفين، لكنه فشل في مهمته ما دفعه لزيارة أسرة أحد موظفي مكتبه لمواساتهم على ما يتعرضون له، وتعهد بالعمل على إطلاق سراحه.