تستعد إسرائيل وحماس للفصل الثاني من المرحلة الأولى لهدنة غزة التي دخلت حيز التنفيذ 19 يناير الجاري. ويبدأ هذا الفصل غدا (السبت)، وتطلق حماس خلاله سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين (4 أسيرات) مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.وتسلم الحركة اليوم (الجمعة) أسماء الأسيرات الأربع إلى إسرائيل، على أن تسلم تل أبيب أسماء الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم.وحسب مصدر فلسطيني فإنه سيتم اليوم تسليم الأسماء من الجانبين، على أن يتم التنفيذ (السبت).وأفادت «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل يفترض أن تتسلم غدا القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها وتتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ 33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، وسط تقديرات بوجود 25 على الأقل بينهم على قيد الحياة.ويأتي هذا التبادل ضمن مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تستمر 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة. ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من داخل السجون، بعضهم من المحكومين بالمؤبدات. ومقابل كل أسيرة إسرائيلية مدنية يتم إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من فئة النساء والأطفال.ومقابل كل مجندة إسرائيلية يتم الإفراج عن 50 أسيرا فلسطينيا، بينهم 30 من المحكومين بالمؤبدات، و20 من ذوي الأحكام العالية.وبعد تسليم الأسرى، ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غرب محور نتساريم (وسط القطاع)، أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين (شرق المحور). وبحسب الاتفاق، يفكك الجيش مواقعه ومنشآته العسكرية بمنطقة محور نتساريم في عملية قد تستمر لساعات. ويسمح للفلسطينيين بحرية التنقل بين شمال القطاع وجنوبه بعد الانتهاء من الانسحاب الكامل من المنطقة.وقال المصدر الفلسطيني إنه يسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكنهم دون حملهم لأي نوع من السلاح، لافتا إلى أنه نظرا للانسحاب الإسرائيلي من المنطقة في ساعات متأخرة من مساء السبت، فإن العودة بالزخم الكبير للنازحين من الجنوب للشمال ستكون صباح الأحد. وأوضح أن الانتقال عبر شارع الرشيد سيكون للأفراد وبالاتجاهين منذ السبت، لكن عبر صلاح الدين سيكون باتجاه واحد من الجنوب للشمال للمركبات.وبحسب تأكيدات المصدر، فإن معبر رفح البري الحدودي مع مصر سيفتح لمغادرة الجرحى الأحد 2 فبراير القادم، وهو اليوم 15 من وقف إطلاق النار.