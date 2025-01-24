حذرت وسائل إعلام عالمية من أن الضفة الغربية المحتلة تقترب من حافة الانفجار، على خلفية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين وسقوط نحو 13 شهيدا وعشرات الجرحى.وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن الضفة الغربية تشهد موجة جديدة من العنف، بين هجمات وعمليات عسكرية ودهم للمستوطنين، مؤكدة أنها على وشك الاشتعال مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية جديدة في مخيم جنين للاجئين. ولفتت إلى أن الجبهة انتقلت إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عسكريا منذ عام 1967، في وقت يعيش فيه قطاع غزة «هدنة هشة».وتحدثت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن ليالي الرعب التي عاشها سكان بلدة الفندق في قلقيلية بالضفة الغربية، وسط اعتداءات ومضايقات من المستوطنين. وقالت إن سكان الفندق يعيشون في متاريس منذ اقتحام عنيف نفذه مستوطنون متطرفون مساء الإثنين، جاؤوا للانتقام لمقتل 3 من سكان مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية على طريق مجاور.فيما كشف موقع «أكسيوس» أن شركات أمن خاصة أمريكية ستبدأ في الأيام القادمة، للمرة الأولى منذ عقود، تشغيل نقطة تفتيش رئيسية في غزة ونشر حراس مسلحين في القطاع، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. وأفاد الموقع بأن الشركات الأمريكية ستعمل في غزة كجزء من اتحاد متعدد الجنسيات أُنشئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.وحسب الموقع، فإن دور هذه الشركات هو الإشراف على نقطة تفتيش حيوية للمركبات على طول شارع صلاح الدين لتسهيل العودة الآمنة للفلسطينيين إلى شمال غزة، وضمان منع نقل الأسلحة شمالا.أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فسلطت الضوء على كيفية دمج إسرائيل لشركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت في جهودها الحربية لتلبية الطلب المتزايد على أدوات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. واستندت في تحقيقها إلى وثائق مسربة ومقابلات مع مصادر من مؤسسة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية، وقالت إن مايكروسوفت عززت علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وكشفت وثائق الصحيفة أن اعتماد الجيش الإسرائيلي على شركة مايكروسوفت ارتفع بشكل كبير خلال المرحلة الأكثر كثافة من قصف غزة.بدورها، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مطلع قوله: «إن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد انسحاب قواتها من جنوب لبنان 30 يوما».وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «إن الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل تخوض مناقشات مكثفة بشأن هذه القضية، لافتا إلى أن باريس ستقبل بالنتيجة التي تتفق عليها الأطراف، بما في ذلك لبنان وإسرائيل، تضمن استمرار وقف إطلاق النار».