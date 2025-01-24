فيما كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن حماس، ستسلم، اليوم (الجمعة)، قائمة الأسرى الذين قد يتم إطلاق سراحهم غدا (السبت)، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التزامه بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.وأفادت صحف إسرائيلية، بأن إسرائيل بصدد تسلم أسماء 3 مجندات ومدنية أسيرات في غزة تمهيدا لإطلاق سراحهن غدا (السبت)، مع الحديث عن بدء الترتيبات لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.وعبر مسؤولون إسرائيليون عن اعتقادهم أن حماس ستلتزم بصفقة التبادل وستفرج عن «المحتجزات» الأربع غدا (السبت)، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست مساء الخميس.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير لها أنه من المقرر بعد ظهر السبت أن يتم تسليم الأسيرات الأربع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن ثم نقلهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي.وأضافت أن من المقرر أيضا أن تتسلم إسرائيل -السبت- القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى.ونقلت العائلات على لسان الأسيرات المحررات خلال مكالمة عبر الاتصال المرئي مع عائلات الأسيرات الثلاث المفرج عنهن ضمن صفقة التبادل، طلبهن بمواصلة الجهود لإعادة جميع الأسرى.في غضون، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.وشهدت المظاهرة معارضة شديدة للإجراءات المتسارعة التي يتخذها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، إذ عاد إلى استئناف ما يعرف بخطة الانقلاب القضائي والتي تمس بمبدأ فصل السلطات في إسرائيل وتقوض عمل الجهاز القضائي.وأكد المتظاهرون استمرارهم في التظاهر من أجل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.