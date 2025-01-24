أفصحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة خارج المدارس، بعد أن دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية نحو 88% من المدارس.ووفق منشور على حسابها بمنصة «إكس»، فإن أكثر من 14 ألفا و500 طفل قتلوا في الحرب. وأكدت الوكالة الدولية أن التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، إلا أنه مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة. وأفادت «الأونروا» بأنها تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية.من جانبها، ذكرت مديرة التواصل والإعلام في وكالة «الأونروا» جولييت توما، أن موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئين الفلسطينيين. واعتبرت أن وقف إطلاق النار يمثل بارقة أمل، لكن الوكالة أمامها عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمده الكنيست الإسرائيلي من شأنه وقف عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأعلنت أن الوكالة لم تتلق أي اتصال من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططهم لتنفيذ مشروع القانون، ونحن ملتزمون في الوقت الحالي بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة.وأصدر الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي قانونا يهدف إلى منع أي نشاط لوكالة الأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أراضي دولة إسرائيل، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقراره.