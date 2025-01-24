فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، جدد التأكيد على على أن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لأن ذلك سيدفع إلى سباق نووي كارثي. وشدد ترمب على ضرورة إنهاء حرب أوكرانيا ، ملوحا بفرض جمارك ضخمة على روسيا.وفي أول مقابلة تلفزيونية عقب تنصيبه، قال ترمب لشبكة FOX News، أمس(الخميس): «لو كانت انتخابات 2020، لكنا توصلنا إلى اتفاق مع إيران خلال أسبوع واحد، ولما كان لديهم سلاح نووي، الشيء الوحيد الذي قلته عن إيران، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي». وقال: «إذا حصلوا على سلاح نووي، فهذا سيدفع الجميع للحصول عليه، وعندها سيكون الأمر كارثياً».ووصف محادثته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بأنها «كانت ودية»، معرباً عن اعتقاده أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين إذا سارت الأمور على ما يرام.وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن ممارسات التجارة العادلة قال: «أستطيع أن أفعل ذلك، لدينا قوة كبيرة جداً على الصين، وهي الرسوم الجمركية، وهم لا يريدونها، وأفضل ألا أضطر إلى استخدامها، لكنها قوة هائلة على الصين مقابل الكثير من أموالها التي تجنيها من الولايات المتحدة، يستخدمون تلك الأموال لبناء قاعدة عسكرية».وكشف الرئيس الأمريكي أنه يعتزم السعي للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرة أخرى بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترمب الأولى، قائلاً: «سأتواصل معه مرة أخرى».وجدد ترمب دعوته إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ينبغي أبداً أن يبدأ الهجوم على أوكرانيا في 2022.ولفت إلى أن نحو 850 ألف جندي روسي و700 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بداية الحرب، بحسب تقديراته، معرباً عن أمله في بدء التفاوض. وانتقد الرئيس السابق جو بايدن للسماح ببدء الحرب.ودعا روسيا إلى وقف الحرب، محذرا من أنه يفرض تعريفات جمركية ضخمة. إذا لم يحسموا هذه الحرب قريباً، سأضع تعريفات جمركية ضخمة على روسيا وضرائب ضخمة، وعقوبات كبيرة أيضاً. ولا أريد أن أفعل ذلك. كما تعلمون، أنا أحب الشعب الروسي. إنهم شعب عظيم.