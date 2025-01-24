أوقفت السلطات الأمريكية نحو 538 مهاجرا غير نظامي، وشرعت في إجراءات ترحيلهم ونقلهم عبر طائرات عسكرية، بحسب ما أعلن الجهاز الإعلامي للرئيس دونالد ترمب، اليوم(الجمعة).وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي كارولاين ليفت، في منشور على منصة «إكس»: إن «إدارة ترمب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي، مضيفة أنه تم ترحيل المئات في طائرات عسكرية». وأضافت أنّ أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية، قطعت وعودا وتم الوفاء بها.ووعد ترمب بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.ووقع ترمب قرارات لإعلان حالة طوارئ وطنية عند الحدود الجنوبية، وأعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل الأجانب المجرمين، على حد تعبيره.وكان حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا، قال في بيان إن عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك داهموا مبنى محليا.. وقبضوا على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة توقيف.ووافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب. ويجري العمل في شمال المكسيك على بناء نحو عشرة مراكز إيواء على الحدود مع الولايات المتحدة، تحسبا لعملية ترحيل لمكسيكيين سبق أن أعلن عنها ترمب.وينتظر الانتهاء من بناء مركزين للاستقبال، الجمعة، على أن تكون المراكز الأخرى جاهزة تماما بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم.