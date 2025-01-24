رجحت وسائل إعلام أمريكية أن تقوم شركات أمن أمريكية بمراقبة مركبات الفلسطينيين النازحين الذين يعودون من جنوب غزة إلى منازلهم في الشمال المدمر.وتوقعا صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «أكسيوس» الإخباري، أن تبدأ عملية الانتشار خلال الأيام القليلة القادمة. وكشفت الصحيفة أن الأشخاص الذين سيتوجهون شمالا سيرا على الأقدام لن يخضعوا للتفتيش.وتفيد تقارير أمريكية بأن الشركات الأمنية ستقوم بإجراء فحوصات للمركبات في ممر نتساريم، الذي يقسم قطاع غزة إلى شطرين جنوب مدينة غزة. وكانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية لعدة أشهر لمنع الفلسطينيين من العودة إلى المناطق الشمالية التي تم إخلاؤها.ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي على أن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم إلى الجنوب يمكنهم العودة بعد سبعة أيام من سريان الهدنة.وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن إسرائيل أصرت على إجراء تفتيش للعائدين، وهو ما رفضته حركة حماس، ومن ثم تم الاتفاق على السماح للمركبات بالسفر شمالا عبر طريق واحد فقط، مع إدارة نقطة التفتيش من قبل طرف ثالث.ووفقا للموقع الأمريكي، فإن ثلاث شركات أمنية ستشارك في عمليات التفتيش، اثنتان منها من الولايات المتحدة وواحدة من مصر.