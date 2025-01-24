وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً برفع السرية عن ملفات مرتبطة باغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كنيدي، والسيناتور روبرت كنيدي ابن الرئيس جون، والقس الدكتور مارتن لوثر كينغ.

وقال الرئيس ترمب في فيديو متداول أثناء التوقيع على القرار: «هذه المعلومات ينتظرها الجميع منذ سنوات، لعقود من الزمن، وسيتم الكشف عن كل شيء».

وبعد توقيع ترمب على القرار، أمر أحد مساعديه بإرسال القلم الذي استخدمه في التوقيع إلى ابن الرئيس السابق جون كيندي.

كما وقّع الرئيس الأمريكي أمراً بالعفو عن 23 شخصاً ملاحقين لمشاركتهم في تظاهرات مناهضة للإجهاض، وأعلن أنه سيستأنف ضد تعليق القاضي الفيدرالي لقراره بشأن التوقف عن منح الجنسية بالولادة.