وقعت مصر والصومال اليوم (الخميس)، إعلاناً مشتركاً لترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في العاصمة القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في البحر الأحمر، موضحاً أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تم التوقيع على الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وقعه الرئيسان، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وقعها وزيرا خارجية الدولتين.

وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي أن أمن واستقرار الصومال جزء لا يتجزأ من أمن بلاده القومي، موضحاً أن مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال لا تهدف إلى تهديد أي دولة، وأشار إلى أن المباحثات اشتملت على مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرت مناقشة التقدم المحرز في المجال الاقتصادي، بعد تسيير خط مصر للطيران بين القاهرة ومقديشو، وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على الزخم القائم، وتدعيم العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة بإجراءات إضافية ومحددة، في مجالات الصحة، والتعاون القضائي، وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وشدد الرئيس المصري على مواصلة العمل المشترك، وتفعيل بروتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين بالقاهرة، في أغسطس 2024، بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ومشاركة القوات المصرية، في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.