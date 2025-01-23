طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الخميس)، بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة في حركة طالبان الأفغانية، من بينهم هبة الله آخندزاده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب الانتشار واسع النطاق للتمييز ضد النساء والفتيات.

وشدد خان على ضرورة أن تشمل المذكرة رئيس المحكمة العليا لطالبان عبدالحكيم حقان، مبيناً أن لديه أسبابا منطقية للاعتقاد بأن كليهما مسؤول جنائياً عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي.

وكانت «طالبان» قد قالت نهاية العام الماضي إنها ستغلق جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي توظف النساء، بزعم عدم ارتدائهن الحجاب الإسلامي بشكل صحيح.

وحذرت وزارة الاقتصاد الأفغانية من أن عدم الامتثال لأحدث أمر من شأنه أن يؤدي إلى فقدان المنظمات غير الحكومية ترخيصها للعمل في أفغانستان.

وقالت الأمم المتحدة إن المساحة المتاحة للنساء في أفغانستان تقلصت بشكل كبير في العامين الماضيين، داعية «طالبان» لإلغاء القيود.