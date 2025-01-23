كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الخميس) طلب إسرائيل من الولايات المتحدة إرجاء انسحاب قواتها من جنوب لبنان لنحو 30 يوماً، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة الـ 60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو توجهت بطلب لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن إمكانية بقاء الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع جنوبي لبنان، فيما قال الجيش الإسرائيلي: إن قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 تواصل أنشطتها بجنوب لبنان من أجل حماية أمن إسرائيل.وأشار إلى أنها تتصرف وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار، لكن إذاعة الجيش قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقل ميلاً من سلفه جو بايدن، لمنح مهلة مدتها 30 يوماً، وتريد استكمال الانسحاب الكامل بحلول (الأحد).وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن تل أبيب ترى أن القوات اللبنانية انتشرت ببطء شديد في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تأخير انسحاب قواتها نتيجة لذلك، غير أن السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج، قال: «إنه يعتقد أن إسرائيل وواشنطن ستتوصلان إلى تفاهم بشأن هذه المسألة وسيتم منح التمديد في النهاية».ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» قولها، إن الولايات المتحدة وفرنسا تناقشان التمديد المطلوب مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، مشيرة إلى أن فرنسا لا تمانع في منح التمديد، طالما أن الأطراف الأخرى متفقة.وكانت إسرائيل وحزب الله أبرما اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر الماضي وشدد الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي على مراحل بعد أكثر من عام على الحرب، بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2006 والذي أنهى آخر صراع كبير بين الطرفين.