اتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» اليوم (الخميس) إسرائيل بتنفيذ هجمات في الضفة الغربية المحتلة تسببت بأضراراً صحية بالغة، مؤكدة ضرورة ضمان وصول الرعاية الطبية في الضفة دون عوائق.وأوضحت المنظمة في بيان أن العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل في جنين (الثلاثاء) أثرت بالفعل بشكل كبير على الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والوصول إلى الصحة، موضحة أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ (الأحد) تؤكد تقارير أن العنف والاعتقالات الجماعية والتوغلات العنيفة في أنحاء الضفة الغربية زادت بشدة.وأفصحت عن اضطرارها لتعليق عملياتها في جنين وتقليل الأنشطة في الخليل ونابلس بسبب عرقلة الحركة.وقالت المنظمة: «الهجمات والتوغلات المستمرة وغير المتوقعة تتسبب بأضرار بالغة على الصحة البدنية والنفسية للناس، مشددة على ضرورة ضمان الوصول إلى الرعاية الطبية دون عوائق، ويجب احترام وحماية المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الرعاية الصحية».ونقلت المنظمة عن أحد المسعفين قوله: «ما نراه في مخيم جنين مروع، يتعرض الناس للاستهداف أثناء إجلائهم، ولا يمكن لسيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى، والكهرباء تنفد منا، وقريباً لن يعود بإمكاننا استخدام مركباتنا الكهربائية لنقل المرضى».