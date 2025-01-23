أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الخميس) أن معاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي مدخل لإحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة، داعياً إلى عدم التساهل مع التنظيمات الإرهابية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرار 2216.ورحب العليمي في تغريدات على حسابه بـ«إكس» بقرار الرئيس الأمريكي بإعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، معرباً عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هذا القرار الذي وصفه بـ«التاريخي».ورحب العليمي بالتعهدات لإنهاء الحروب، وردع التنظيمات الإرهابية، معلناً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق.وأضاف: «لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216، لأن التساهل مع أعداء السلام، يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه المليشيا الأبشع في التاريخ، لافتاً إلى أن اليمنيين انتظروا طويلا خصوصا من فارقوا الحياة، أو عذبوا، أو اعتقلوا ظلما، أو فجرت منازلهم، وشردوا في أصقاع الأرض».