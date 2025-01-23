فيما قال مسؤول بوزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الخميس) إنه لا يوجد مستشفى في غزة يعمل بشكل كلي وطالب بإجلاء الآلاف من المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تسجيل 14,222 مفقوداً منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر، وحتى بدء سريان اتفاق وقف النار (الأحد) الماضي.

وقالت حركة حماس اليوم: إنه من المقرر أن يبدأ (السبت) انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور شارع الرشيد، والسماح للنازحين المشاة داخلياً، بالعودة إلى شمال غزة دون حمل سلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله وذلك عقب تبادل الأسرى وفقاً للاتفاق.

وأشارت إلى أنه تقرر السماح للمركبات على اختلاف أنواعها، بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات، مبيناً أنه في اليوم الـ 22 للاتفاق يسمح للنازحين المشاة داخلياً، بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين دون تفتيش.

بالمقابل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يُبلغ الوزراء حتى الآن بفحوى اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي سيرأسه مساء اليوم، مبينة أن المجلس الوزاري المصغر ينعقد قبل إطلاق ثاني دفعة للأسرى واقتراب موعد الانسحاب من جنوب لبنان، غير أن القناة 13 الإسرائيلية قالت إن المجلس الوزاري سيبحث مسألة انتشار الجيش في جنوب لبنان.

واتهم زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو بالسعي لمواصلة الحرب للحفاظ على السلطة، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: علينا إعادة المحتجزين أولاً ثم تصفية الحساب مع حماس.

واشار إلى أن المصلحة الوطنية هي إطلاق المحتجزين وقانون التجنيد ولجنة تحقيق رسمي.

جاء ذلك بعد أن قال عضو الكنيست موشيه سعادة المقرب من نتنياهو، أن رئيس الحكومة أكد أن الحرب في غزة ستستمر وتم إيقافها لإعادة المحتجزين، لكنها ستستأنف.