أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الخميس) مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة مسن في هجوم إسرائيل على بلدة في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية إلى 12 قتيلا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية أجبرت مواطنين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة على النزوح من ديارهم، لليوم الخامس على التوالي، مبينة أن القوات الإسرائيلية أجبرتهم على إخلاء منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتلال فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وأغلق معظم بوابات القرى والبلدات، محذرة من أن تؤدي تلك الإجراءات إلى خلق الفوضى العنيفة.

وأفصحت الوكالة عن تزايد جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين ومملكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات.

وفي القدس، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع على سيارات فلسطينية عالقة على حاجز جبع شمال القدس، فيما أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل الليلة الماضية 22 فلسطينيا في الضفة الغربية، مبيناً أن حملات الاعتقالات والتحقيق الميداني انتقامية وعقاب جماعي.

واتهم نادي الأسير الفلسطيني جيش الاحتلال بتنفيذ إعدامات ميدانية خلال الحملة العسكرية في جنين ومخيمها.

بالمقابل، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة العمل بقوة ضد الفصائل الفلسطينية في الضفة، وذلك عقب إصابة جندي خلال العملية في بلدة برقين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن اشتباكاً جرى لنحو أربع ساعات مع المسلحين قبل أن يتمكن من قتلهما، وجاء الهجوم بعد هدم قوات الاحتلال منزلاً حاصرته في بلدة بُرقين غرب جنين.

بدورها، قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية إن الاحتلال يحتجز جثماني قتيلي عملية بلدة برقين غربي جنين.