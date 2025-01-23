رحبت الحكومة اليمنية، بقرار البيت الأبيض اليوم (الخميس) والذي يشرع في عملية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا القرار يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.وذكرت الخارجية اليمنية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن هذا التصنيف ينسجم مع موقف الحكومة الثابت ودعواتها المتكررة لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لما ترتكبه من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني وتهديد خطير للأمن والسلام الإقليمي والدولي.ودعا الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تعزز الجهود الدولية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه، مثمناً الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في دعم الحكومة والشعب اليمني.وأعربت الحكومة اليمنية عن أملها في أن يكون هذا التصنيف عاملًا مهماً لتكثيف الجهود الدولية نحو إحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.من جهة أخرى، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: «هذا القرار يعكس إدراكاً عالمياً بخطورة الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي، بما في ذلك هجماتها المتكررة على الملاحة الدولية، واستهدافها المدنيين والبنى التحتية، ودورها في زعزعة الاستقرار في المنطقة بدعم مباشر من إيران».ودعا الإرياني المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتصنيف مليشيا الحوثي «منظمة إرهابية عالمية»، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعها المالية والعسكرية والإعلامية، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي،وحذر الإرياني الشعب اليمني من التعامل مع المليشيا الحوثية التي تسعى لاستغلالهم كأداة لتحقيق أهدافها التخريبية وإطالة أمد الحرب وتكريس معاناة الشعب اليمني، مؤكداً أن أي تعامل مع هذه المليشيا الإرهابية، سواء كان ماديا أو معنويا، يعرض من يشارك في ذلك للمساءلة القانونية.وجدد الإرياني دعوته لكافة اليمنيين للوقوف صفاً واحداً خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس، والحكومة الشرعية، والعمل على إنهاء سيطرة هذه المليشيا الإرهابية على مقدرات الشعب اليمني، والمساهمة في استعادة الدولة وبناء مستقبل آمن ومستقر لوطننا الحبيب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع أمرًا تنفيذيًا يعيد تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن «منظمة إرهابية أجنبية»، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وذلك على خلفية الهجمات الكثيرة التي شنها على عدة أطراف في المنطقة.وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، اليوم، أن الرئيس ترمب قرر إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وقال: «إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية».