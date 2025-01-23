اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حارسه الشخصي شون كوران لرئاسة جهاز الخدمة السرية.

وتولى كوران قيادة فريق ترمب على مدار السنوات الأربع الماضية، ومن المعروف أن لديه علاقة شخصية وثيقة مع الرئيس المنتخب.

عمل وكيلاً خاصاً مسؤولاً عن أمن ترمب، إذ أشرف على نحو 85 شخصاً، وكان معه خلال محاولة اغتياله أثناء ظهوره في بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي.

لكن أثيرت أخيراً مخاوف كبيرة بشأن افتقار كوران إلى الخبرة الإدارية اللازمة لإدارة وكالة كبيرة ومعقدة مثل جهاز الخدمة السرية، كما أنه لم يشغل من قبل أي منصب في الوكالة قطّ، وهو ليس عضواً في الخدمة التنفيذية العليا التي تضم أعلى الرتب في الخدمة.