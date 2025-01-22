قتلت الشرطة الفرنسية اليوم (الأربعاء) رجلاً كان يحمل سكيناً في كنيسة بمدينة كوريز جنوب البلاد، وبحسب الشرطة فإن عناصرها أطلقوا النار على المسلح الذي كان يقود سيارة مسروقة وتركها في مكان قريب من موقع مقتله.وأشارت الشرطة إلى أن المسلح لجأ إلى كنيسة في ريف المدينة وقام بتهديد الشرطة قبل أن يطلق عناصرها النار عليه ويسقط قتيلاً، ولم تعلن عن هويته حتى اللحظة ودوافعه.الجدير بالذكر؛ تصاعدت في فرنسا بشكل ملفت في الأونة الأخيرة الهجمات الإرهابية وجرى إحباط عدد منها.