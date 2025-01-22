طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء)، الأوروبيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، حماية سيادتهم أكثر من أي وقت مضى مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.وأوضح ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في باريس، أنه من المهم دعم قطاعات السيارات والصلب والكيماويات وغيرها، مضيفاً: «بعد تنصيب إدارة جديدة في الولايات المتحدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يؤدي الأوروبيون وبلدانا (فرنسا وألمانيا) دورهم في تعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة».من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة ستشكل تحدياً لأوروبا، لكن يتعين أن تبقى القارة قوية في عالم متقلب، مضيفاً: «يتعين أن تكون أوروبا قوية وقادرة على التكيف في عالم في حالة حركة، إذا أردنا تعبيراً متحفظاً».وأشار إلى أنه من الواضح بالفعل أن الرئيس ترمب سيشكل تحدياً، وهذا واضح بالفعل.