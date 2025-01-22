قتل شخصان أحدهم طفل في الثانية عمره وأصيب آخران اليوم (الأربعاء) في عملية طعن ببلدة أشافنبورغ الألمانية، وبحسب الشرطة فإنه جرى توقيف مشتبه به أفغاني يبلغ من العمر 28 عاماً.وقالت الشرطة: الهجوم في الساعة 11:45 دقيقة في منتزه شونتال، متسبباً بمقتل شخصين، طفل في الثانية من عمره ورجل (41) عاماً، مؤكدة إصابة شخصين بجروح بالغة ونقلا إلى المستشفى.وأشارت الشرطة إلى أنها تجري تحقيقاً لمعرفة دوافع المنفذ وبوتيرة حثيثة، مشددة على رفضها لكل التكهنات حول دوافع المهاجم الذي أوقف على مقربة من المنتزه الذي أخلي من رواده ولا تزال قوات الأمن تفرض طوقاً على الموقع.وذكرت الشرطة أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود مشتبه بهم آخرين بخلاف الرجل الأفغاني الذي كان بالقرب من موقع الجريمة وله سوابق بتجارة المخدرات، ولا يوجد خطر على الجمهوروقال شهود عيان إن المنفذ تتبع مجموعة من الأطفال كانوا مع معلمتين من الروضة وطعنهم، مبينة أن البلدة التي وقع فيها الطعن تبعد ساعات قليلة عن ميونيخ وجرى اعتقال المتهم في حديقة عامة، ومعروفة بتجمع تجار المخدارت فيها.يذكر أن ألمانيا شهدت سلسلة من حوادث الطعن والهجمات العنيفة خلال السنوات الأخيرة.