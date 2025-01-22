فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن خطر الانقسام في سورية ما زال قائما، أكد وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، اليوم (الأربعاء)، أن وزارته تعمل على منع اندلاع حرب أهلية، موضحاً خلال اجتماع مع الصحفيين أن الإدارة الجديدة تعمل على ترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب.

وقال أبو قصرة: إن مسؤولي الوزارة التقوا جميع الفصائل العسكرية لدمجها في الجيش، مبيناً أنه استلم البيانات من الفصائل العسكرية بعد الاجتماع معها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مع كبار الضباط لبناء هيكلية تفصيلية للقوات المسلحة، موضحاً بأن 6400 ضابط انشقوا قبل سقوط النظام السابق وموجودون في سورية وخارجها. ولفت إلى أنه لن يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة، وستركز وزارته على الجانب المعنوي في القوات المسلحة. وفيما يتعلق بقوات سورية الديمقراطية (قسد)، أوضح أن الوزارة تفضل الحل الحواري معها، لكنها مستعدة في الوقت عينه لكافة الاحتمالات. وشدد بالقول: ملف «قسد» على الطاولة والمفاوضات ما زالت مستمرة. وجاء تصريح وزير دفاع الإدارة السورية الجديدة في الوقت الذي اتهم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قوات سورية الديمقراطية (قسد)، باستهداف منازل المدنيين في ناحية أبو قلقل في ريف منبج شرقي حلب.

وأشار الدفاع المدني، في بيان اليوم، إلى أن فرقه تفقدت الأماكن التي تعرضت للقصف وتأكدت من عدم وجود إصابات، مبيناً أن القصف جاء عقب مقتل طفلتين شقيقتين، وإصابة 7 مدنيين بجروح، بينهم 4 أطفال وامرأة، بقصف حدث أمس واستهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج.

وأشار إلى أن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، كما تم إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مستشفى الحكمة في منبج.