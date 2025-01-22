أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم (الأربعاء)، وجود فرصة صغيرة لإبرام اتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترمب.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله: «لا نستطيع أن نقول أي شيء اليوم عن مدى قدرة الإدارة القادمة على التفاوض، لكن مع ذلك، مقارنة باليأس في كل جانب من جوانب إدارة الرئيس السابق جو بايدن، هناك فرصة اليوم وإن كانت صغيرة»، مضيفاً: «من المهم إذن أن نفهم مع من سنتعامل، وأفضل السبل لبناء علاقات مع واشنطن، وأفضل السبل لتعظيم الفرص وتقليل المخاطر». جاء ذلك في كلمة له بمعهد الدراسات الأمريكية والكندية، وهو مركز أبحاث في موسكو.

وكان ترمب قد قال في حفل التنصيب إنه يستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، دون أن يحدد آلية الحل، محذراً من أنه على الأرجح سيفرض مزيداً من العقوبات على روسيا إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.