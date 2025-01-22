حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، من خطر الانقسام في سورية، مؤكداً أنه ما زال قائما.

وأوضح غوتيريش خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن تقسيم سورية لا يزال أمراً وارداً، خصوصا مع وجود قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على مناطق شمال شرقي البلاد، والتوغلات الإسرائيلية، مبدياً مخاوفه من تنامي التطرف في البلاد.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماما عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الدول الأخرى في المنطقة.

وفيما يتعلق بأحداث غزة، أوضح أن هناك خطرا بأن تشعر إسرائيل أن هذه اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية، في إشارة منه إلى التوترات الأخيرة بفعل العملية التي بدأتها تل أبيب هناك بعد سريان وقف النار في قطاع غزة.