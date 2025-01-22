في إطار خطته للتغيير بوزارة الأمن الداخلي، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قائدة جهاز خفر السواحل الأدميرال ليندا فايغن، وهي أول امرأة تقود جهازاً عسكرياً.

وأرجع مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على جهاز خفر السواحل أسباب الإقالة إلى أنها تفتقر إلى حسّ قيادي وإخفاقاتها على الصعيد العملياتي، وعجزها عن تعزيز الأهداف الإستراتيجية لخفر السواحل. موضحاً أن الأدميرال المقالة فشلت في معالجة تهديدات تتعلق بأمن الحدود، وأساءت إدارة عمليات الشراء بما في ذلك المروحيات، وركزت كثيراً على برامج التنوع والمساواة والإدماج.

وأشاد القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بنجامين هوفمان، بفايغن التي كانت تشغل هذا المنصب منذ عام 2022.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عفواً كاملاً وغير مشروط عن روس أولبريخت، مؤسس سوق «سيلك رود» المظلمة عبر الإنترنت، مؤكداً في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إنه تحدث مع والدة أولبريخت ليخبرها أنه وقع للتو عفواً كاملاً وغير مشروط عن ابنها روس.

وكان أولبريخت، البالغ من العمر 40 عاماً، يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في 2015 بإدارة «سيلك رود»، حيث استخدم العملاء «بتكوين» وغيرها من العملات الافتراضية لشراء مخدرات غير مشروعة وأدوات قرصنة، من 2011 إلى أكتوبر 2013.