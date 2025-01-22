جرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون من الحماية الخاصة، مؤكداً أنه ليس من المنطقي أن تستمر تلك الحماية إلى الأبد لأي كان.ووجه ترمب انتقادات لبولتون ووصفه بالغبي، متهماً إياه بالمساهمة في تفجير الشرق الأوسط وقتل الكثيرين، في إشارة إلى اجتياح العراق عام 2003، خلال رئاسة جورج بوش الابن.وأوضح ترمب خلال رده على الصحفيين بالبيت الأبيض أنه استعمل بولتون بشكل ذكي، مضيفاً: كلما كان يظهر خلفي كان يثير خوف الحاضرين، لاسيما أنه من دعاة الحروب.من جهتها قالت المتحدث باسم بولتون إن الخدمة السرية اتصلت ببولتون ليلة أمس، وقالت إن الحرس الأمني ستنتهي مهمتهم ظهر اليوم التالي، فيما كتب بولتون على حسابه في «إكس» إنه يشعر بخيبة أمل ولكنه غير متفاجئ من قرار الرئيس ترمب إنهاء الحماية التي كانت توفرها سابقاً الخدمة السرية للولايات المتحدة.وأضاف: «على الرغم من انتقاداتي لسياسات الأمن القومي التي انتهجها بايدن، فقد اتخذ قرار بمنح هذه الحماية لي عام 2021».