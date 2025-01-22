فيما أعلن البيت الأبيض إلغاء برامج التنوع والمساواة، كشفت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاباما، السيناتور الجمهورية كاتي بريت، اعتقالات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك بعد صدور أوامر تنفيذية من الرئيس دنالد ترمب بشأن الهجرة.وقالت بريت هناك أكثر من 308 عمليات اعتقال لمهاجرين غير شرعيين في المداهمات التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، في أول أيام عملها بعد صدور أوامر تنفيذية من الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، مؤكدة على حسابها في «إكس» أن الأرقام دليل واضح على التزام الإدارة بوعود حملتها الانتخابية بإعادة الأمن إلى الحدود وتطبيق قوانين الهجرة.وأضافت: «وعود قُطعت ووعود وُفيت بها! كان اليوم الأول الكامل لتطبيق قوانين ICE تحت إدارة ترمب أكبر من أي يوم خلال 4 سنوات من إدارة بايدن»، مبينة أن عملاء وكالة الهجرة اعتقلوا 308 أشخاص من الأفراد غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.وأوضحت أن العمليات أثبتت نجاحها، على الرغم من درجات الحرارة المنخفضة، وأسفرت عن القبض على العديد من الأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم شنيعة مثل القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والخطف، مبينة أن العملية جرت بتعاون بين الوكلات والسجون في جميع أنحاء البلاد لنقل المعتقلين إلى الحجز الفيدرالي.وأشارت إلى أن النهج يظهر التزام إدارة ترمب بإعطاء الأولوية للسلامة العامة من خلال ضمان احتجاز هؤلاء الأفراد بدلاً من إطلاق سراحهم في المجتمعات.على ضوء ذلك، وجّهت أسقف واشنطن ماريان بودي، خلال زيارة إلى الكاتدرائية الوطنيةإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطالباتها بالرحمة بالناس.وقالت بودي لترمب: لقد وضع الملايين ثقتهم فيك، وكما قلت للأمة بالأمس، أنك شعرت بيد العناية الإلهية المحبة، أطلب منك أن ترحم الناس الذين يشعرون بالخوف الآن في بلدنا.في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أمس أنه تم إبلاغ كل موظفي الإدارات الحكومية الذين جرى توظيفهم على أساس برامج التنوع، والمساواة والإدماج المعروفة بـ DEI، بأنهم في إجازة مدفوعة بداية من الساعة 5 مساء اليوم (الأربعاء)، بعد صدور قرار بإلغاء كل هذه البرامج نهائياً وإغلاق حساباتها.