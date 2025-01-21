اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب توليه منصبه، مؤشراً على سياساته التي ينوي انتهاجها لتعزيز مصالح واشنطن على الصعيد الدولي، موضحاً في مؤتمر صحفي مشترك اليوم (الثلاثاء)، مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان في العاصمة موسكو أن روسيا تحترم اختيار الشعب الأمريكي.

وأكد لافروف أن تصريحات ترمب مثل الانسحاب من بعض الاتفاقيات الدولية وفرض ضرائب على دول مجموعة بريكس واسخدام تعبير «خليج أمريكا» بدلاً من خليج المكسيك مؤشر على سياسات لتعزيز المصالح الأمريكية على الصعيد الدولي.

وقال لافروف: «سواء كان الديمقراطيون أو الجمهوريون في البيت الأبيض، فإن مصالح الولايات المتحدة لم تتغير أبداً»، مشيراً إلى أن روسيا تحترم اختيار الشعب الأمريكي وأن الإدارة الأمريكية برئاسة ترمب تحترم أيضا خيار الشعب الروسي.​​​​​​​

وأفصح وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو لإجراء حوار رفيع المستوى مع واشنطن، قائلاً: «بالنسبة للحوار مع الولايات المتحدة، تحدث الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بإيجابية عن هذا الشأن، فقد أعرب الرئيس الأمريكي من قبل أنه يعتزم التواصل مع الرئيس بوتين في أقرب وقت».