أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم (الثلاثاء) تمسك بلاده باستكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي المحتلة في جنوب بلاده خلال مهلة الـ60 يوما الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، متهماً إسرائيل بعدم الالتزام بالانسحاب ونقض التعهدات التي قدمتها للبنان.وقال الرئيس اللبناني لوزيرة الدفاع الإسبانية ماغريتا روبلس خلال استقباله لها على رأس وفد عسكري في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت: إن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قُدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق، مضيفاً: عدم التزام إسرائيل يُبقي الوضع متوتراً في القرى الحدودية، ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم، ويعيق عملية إعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان.وأشار عون إلى أنه أجرى اتصالات عدة بهدف إرغام إسرائيل على الانسحاب، وأنه لقي تجاوباً من المجتمع الدولي الذي يفترض أن تضغط دوله في هذا الاتجاه.بدورها، أكدت روبلس دعم بلادها لدورها في إعادة نهوض لبنان بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها، موضحة بأن إسبانيا تقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، ومستمرة في عملها ضمن القوات الدولية.وشددت الوزيرة الإسبانية على ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في موعده، حفاظاً على الاستقرار في الجنوب وعلى ما تحقق في هذا الصدد، مبينة أنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في المجالات كافة.